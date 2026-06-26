Mostafa Mohamed sèche la reprise avec Nantes

On repart sur les chapeaux de roues ! Adepte des controverses extrasportives, Mostafa Mohamed refait des siennes . D’après les informations de Ouest-France , l’attaquant égyptien aurait tout simplement séché la reprise du FC Nantes mercredi .

Mais où est Mostafa ?

Le 24 juin rimait en effet avec reprise pour les Canaris , fraîchement relégués en Ligue 2 pour la première fois depuis 2009, mais pas pour tout le monde semble-t-il. Pour la grande première de Michel Der Zakarian depuis son retour sur le banc nantais, Mohamed ne s’est pas pointé à l’entraînement . Pas convoqué pour la Coupe du monde avec l’Égypte, l’ancien de Galatasaray ne donnerait aucun signe de vie et n’aurait fait aucune des deux séances prévues le jeudi non plus.…

VM pour SOFOOT.com