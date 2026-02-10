 Aller au contenu principal
Moscou ne voit pas de volonté française de relancer le dialogue
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 12:10

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le maire de Moscou Sergei Sobyanin à Moscou

La Russie ne perçoit pour l'heure aucune volonté française de reprendre ‍un dialogue au plus haut niveau, malgré des contacts récents entre Moscou et Paris, a déclaré mardi le ‌porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont échangé pour la ​dernière fois en juillet 2025, leur première conversation en ⁠près de trois ans.

Des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière qu'Emmanuel Macron ⁠avait dépêché son ‍principal diplomate à Moscou.

"En effet, des contacts ⁠ont eu lieu, nous pouvons le confirmer, ce qui, si le souhait et la nécessité existent, aidera ​à établir rapidement un dialogue au plus haut niveau", a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"Jusqu'à ⁠présent, nous n'avons rien constaté de tel ​bien que nous ayons noté la déclaration ​de monsieur Macron ​sur la nécessité de rétablir les relations avec la ​Russie", a-t-il ajouté.

En décembre, ⁠Emmanuel Macron avait estimé que les Européens devraient renouer un dialogue direct avec Vladimir Poutine si les efforts conduits par Washington pour obtenir un accord de paix ‌en Ukraine venaient à échouer.

"Nous disons depuis longtemps que réduire nos relations à un niveau zéro est illogique, contre-productif et néfaste pour toutes les parties", a déclaré mardi Dmitri Peskov.

(Dmitry Antonov;version française Nicolas Delame, édité ‌par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
L'offre BoursoBank