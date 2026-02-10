Moscou ne voit pas de volonté française de relancer le dialogue

Le président russe Vladimir Poutine rencontre le maire de Moscou Sergei Sobyanin à Moscou
La Russie ne perçoit pour l'heure aucune volonté française de reprendre un dialogue au plus haut niveau, malgré des contacts récents entre Moscou et Paris, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
Les présidents Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont échangé pour la dernière fois en juillet 2025, leur première conversation en près de trois ans.
Des sources ont indiqué à Reuters la semaine dernière qu'Emmanuel Macron avait dépêché son principal diplomate à Moscou.
"En effet, des contacts ont eu lieu, nous pouvons le confirmer, ce qui, si le souhait et la nécessité existent, aidera à établir rapidement un dialogue au plus haut niveau", a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
"Jusqu'à présent, nous n'avons rien constaté de tel bien que nous ayons noté la déclaration de monsieur Macron sur la nécessité de rétablir les relations avec la Russie", a-t-il ajouté.
En décembre, Emmanuel Macron avait estimé que les Européens devraient renouer un dialogue direct avec Vladimir Poutine si les efforts conduits par Washington pour obtenir un accord de paix en Ukraine venaient à échouer.
"Nous disons depuis longtemps que réduire nos relations à un niveau zéro est illogique, contre-productif et néfaste pour toutes les parties", a déclaré mardi Dmitri Peskov.
(Dmitry Antonov;version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)
