Moscou dit avoir attaqué les transports ukrainiens et subi une attaque "massive" à Riazan

La Russie a dit jeudi avoir bombardé dans la nuit une série de cibles "militaires" en Ukraine, dont un centre logistique, des trains et un cargo, tout en déplorant une attaque "massive" de drones qui a provoqué incendies et coupures d'électricité dans la ville industrielle de Riazan.

Selon le ministère russe de la Défense, outre les transports ukrainiens, Moscou a ciblé dans la nuit une centrale électrique dans la région de Dnipro. Le gouverneur de la région ukrainienne a fait état de trois blessés.

Kyiv a de son côté lancé plus de 200 drones contre la région de Riazan, située à un environ 200 km au sud-est de Moscou, selon le gouverneur de la région.

Les incendies provoqués par cette attaque ont été maîtrisés et le courant a été rétabli, a-t-il dit sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur n'a pas précisé quelles infrastructures avaient été touchées. Riazan abrite une importante raffinerie qui approvisionne notamment en carburant la région de Moscou et a été la cible de plusieurs attaques ukrainiennes par le passé.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo ; version française Tangi Salaün)