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Moscou dit avoir attaqué les transports ukrainiens et subi une attaque "massive" à Riazan
information fournie par Reuters 05/11/2026 à 10:28

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La Russie a dit jeudi avoir bombardé dans la nuit une série de cibles "militaires" en Ukraine, dont un centre logistique, des trains et un cargo, tout en déplorant une attaque "massive" de drones qui a provoqué incendies et coupures d'électricité dans la ville industrielle de Riazan.

Selon le ministère russe de la Défense, outre les transports ukrainiens, Moscou a ciblé dans la nuit une centrale électrique dans la région de Dnipro. Le gouverneur de la région ukrainienne a fait état de trois blessés.

Kyiv a de son côté lancé plus de 200 drones contre la région de Riazan, située à un environ 200 km au sud-est de Moscou, selon le gouverneur de la région.

Les incendies provoqués par cette attaque ont été maîtrisés et le courant a été rétabli, a-t-il dit sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur n'a pas précisé quelles infrastructures avaient été touchées. Riazan abrite une importante raffinerie qui approvisionne notamment en carburant la région de Moscou et a été la cible de plusieurs attaques ukrainiennes par le passé.

(Rédigé par Jekaterīna Golubkova à Tokyo ; version française Tangi Salaün)

Guerre en Ukraine
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2 commentaires

  • 11:53

    M6379749
    Cette affaire mérite des éclaircissements.
    Notamment cette femme qui a menti et le jeune homme qui a été pris en photo sont des manifestants.
    Il n'est pas exclus qu'il s'agit d'une manipulation faite par des intérêts liés à la Russie

    Nous attendons votre condamnation des néo-na-zi des milices russes, Ruschi et Africa-corps (ex Wagner)

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