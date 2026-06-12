Mortalité routière: hausse de 4% du nombre de tués par rapport à mai 2025 en France

La mortalité sur les routes de France a augmenté de 4% en mai par rapport à l'année dernière, avec 317 personnes tuées ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La mortalité sur les routes de France a augmenté de 4% en mai par rapport à l'année dernière, avec 317 personnes tuées, a annoncé vendredi la Sécurité routière dans un communiqué.

Selon les estimations de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la métropole a enregistré 19 décès supplémentaires par rapport à mai 2025, soit une hausse de 7%: 303 personnes sont décédées, contre 284 l'an dernier.

Le nombre de blessés graves est porté à 1.585, un chiffre stable depuis un an.

"Les chiffres de ce mois de mai, marqués par une hausse préoccupante de la mortalité routière et par la disparition de nombreux jeunes, doivent nous interpeller collectivement", a déclaré Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, citée dans le communiqué.

Les décès de piétons s'élèvent à 41 (7 de plus en un an), et ceux des cyclistes à 37 (12 tués supplémentaires).

La mortalité est en baisse pour les usagers de deux-roues motorisés (78 décès soit 9 de moins).

La mortalité reste très marquée sur les routes hors agglomération, avec 182 décès (2 tués de plus), ce qui représente 60% des décès du mois de mai, et sur les autoroutes (36 décès soit 17 de plus).

Par classes d'âge, l'ONISR observe une hausse de la mortalité des personnes âgées de moins de 18 ans (20 décès soit 2 de plus), des 18-24 ans (46 décès soit 6 de plus), et des 25-64 ans (164 décès soit 6 de plus), alors que la mortalité baisse pour les 65 ans ou plus (73 décès soit 7 de moins).

Les forces de l'ordre ont recensé 4.564 accidents corporels (-1%).

Dans les départements et territoires d'outre-mer, le bilan est à la baisse, avec 14 personnes décédées en mai, soit sept de moins qu'en 2025. Le nombre d'accidents corporels a aussi baissé (263, soit -9%), mais celui des blessés a légèrement augmenté : 330, soit +1% par rapport à 2025.

Regrettant "qu'aucune vie ne devrait être perdue à cause de comportements dont nous connaissons tous les dangers", Marie-Pierre Vedrenne a pointé du doigt "la vitesse excessive, l'alcool, les stupéfiants et la distraction au volant".

"Ces comportements continuent de tuer et de briser des vies chaque jour", a-t-elle insisté.