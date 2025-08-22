 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mort de Jean Pormanove : l'avocat d'Adil Rami dément toute implication
information fournie par So Foot 22/08/2025 à 14:10

Depuis plusieurs jours, les hommages fusent après le décès en live du streamer Jean Pormanove (dont le vrai nom est Raphaël Graven), survenu à la suite d’un live de plus de douze jours sur la plateforme Kick . Les accusations également, après que le contenu proposé sur les lives du « Lokal » (humiliations répétées ou agressions physiques) a fait le tour des réseaux sociaux . Dans le monde du foot, Adil Rami a été pointé du doigt pour avoir participé à ce triste spectacle , en donnant des conseils sur comment se battre lors d’un live datant de mars 2024.

« Il n’a jamais été spectateur ni acteur des contenus »

Face à ces accusations, l’avocat du nouveau consultant de Ligue 1+, Jules Plancque, clame l’innocence de son client dans des propos rapportés par L’Équipe ce vendredi. « Monsieur Adil Rami souhaite rappeler qu’il n’a jamais été spectateur ni acteur des contenus visés, et qu’il n’en a pas davantage assuré la promotion. L’y associer, de quelque manière que ce soit, et plus encore dans un tel contexte, serait inadmissible. »

MBC pour SOFOOT.com

Sport
