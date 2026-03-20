 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mort de Chuck Norris, star "macho" de films d'action, à 86 ans
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 18:03

L'acteur Chuck Norris prend la parole lors de la 139e réunion annuelle de la National Rifle Association à Charlotte

L'acteur Chuck Norris prend la parole lors de la 139e réunion annuelle de la National Rifle Association à Charlotte

L'acteur américain Chuck Norris, ancien ‌champion d'arts martiaux devenu célèbre pour ses films d'action des années ​1980 tels que "Portés Disparus" et "The Delta Force", est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé vendredi sa famille sur les réseaux sociaux.

"C'est le ​cœur lourd que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris, ​survenu hier matin", a déclaré la famille ⁠de l'acteur dans un message publié sur Instagram.

Egalement connu pour ‌la série télévisée "Walker, Texas Ranger", diffusée dans les années 1990, Chuck Norris a été six fois de suite champion de ​karaté dans la ‌catégorie poids moyen de la "Professional Middleweight Karate" entre 1968 ⁠et 1974.

C'est en tant que champion du monde de karaté en titre qu'il décroche un rôle remarqué dans la "Fureur du Dragon", premier film de ⁠Bruce Lee, îcone ‌des arts martiaux, en 1972.

Chuck Norris a joué dans plus ⁠d'une vingtaine de films, incarnant des personnages solitaires et taciturnes, des ‌soldats, des hommes de loi, des vétérans et des ⁠héros typiquement américains, capturant des criminels, libérant des prisonniers ⁠de guerre, sauvant des ‌otages et combattant des terroristes.

Le magazine Time l'avait surnommé en 2010 "le dur ​à cuire par excellence" (Ultimate tough ‌guy) et Internet l'avait transformé en improbable icône à travers des milliers de mèmes.

En 1990, Chuck ​Norris a fondé sa propre discipline d'arts martiaux, le Chun Kuk Do, et a créé l'association à but non lucratif Kickstart ⁠Kids, afin d'enseigner les arts martiaux aux enfants et de leur inculquer l'estime de soi.

Patriote, conservateur et chrétien fervent, il a collaboré avec le lobby pro-armes américain National Rifle Association (NRA) et a contribué au site WorldNetDaily, un site d'actualités d'extrême droite.

(Patricia Reaney, version française Benoit Van Overstraeten; ​Édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

8 commentaires

  • 19:31

    Le non du titre montre simplement l’idéologie féministe dans les médias. Ce n’est pas étonnant qu’après les films, séries, livres, article doivent correspondent à cette idéologie. Ensuite ils sont capables d’écrire qu’un objectif de genre féminin n’est pas basé sur le genre, ils ont une égalité et des normes fondée sur la représentation en fonction du genre féminin.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank