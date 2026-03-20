Mort de Chuck Norris, star "macho" de films d'action, à 86 ans

L'acteur Chuck Norris prend la parole lors de la 139e réunion annuelle de la National Rifle Association à Charlotte

L'acteur américain Chuck Norris, ancien ‌champion d'arts martiaux devenu célèbre pour ses films d'action des années ​1980 tels que "Portés Disparus" et "The Delta Force", est décédé à l'âge de 86 ans, a annoncé vendredi sa famille sur les réseaux sociaux.

"C'est le ​cœur lourd que notre famille vous annonce le décès soudain de notre cher Chuck Norris, ​survenu hier matin", a déclaré la famille ⁠de l'acteur dans un message publié sur Instagram.

Egalement connu pour ‌la série télévisée "Walker, Texas Ranger", diffusée dans les années 1990, Chuck Norris a été six fois de suite champion de ​karaté dans la ‌catégorie poids moyen de la "Professional Middleweight Karate" entre 1968 ⁠et 1974.

C'est en tant que champion du monde de karaté en titre qu'il décroche un rôle remarqué dans la "Fureur du Dragon", premier film de ⁠Bruce Lee, îcone ‌des arts martiaux, en 1972.

Chuck Norris a joué dans plus ⁠d'une vingtaine de films, incarnant des personnages solitaires et taciturnes, des ‌soldats, des hommes de loi, des vétérans et des ⁠héros typiquement américains, capturant des criminels, libérant des prisonniers ⁠de guerre, sauvant des ‌otages et combattant des terroristes.

Le magazine Time l'avait surnommé en 2010 "le dur ​à cuire par excellence" (Ultimate tough ‌guy) et Internet l'avait transformé en improbable icône à travers des milliers de mèmes.

En 1990, Chuck ​Norris a fondé sa propre discipline d'arts martiaux, le Chun Kuk Do, et a créé l'association à but non lucratif Kickstart ⁠Kids, afin d'enseigner les arts martiaux aux enfants et de leur inculquer l'estime de soi.

Patriote, conservateur et chrétien fervent, il a collaboré avec le lobby pro-armes américain National Rifle Association (NRA) et a contribué au site WorldNetDaily, un site d'actualités d'extrême droite.

(Patricia Reaney, version française Benoit Van Overstraeten; ​Édité par Jean-Stéphane Brosse)