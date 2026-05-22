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Mort de Carlo Petrini, fondateur du mouvement Slow Food
information fournie par Reuters 22/05/2026 à 10:53

Carlo Petrini, fondateur il y a 40 ans du mouvement "Slow Food" en réaction à l'émergence de la restauration rapide en Italie et en faveur d'une alimentation à base de produits locaux de qualité, est mort à l'âge de 76 ans, a annoncé l'organisation vendredi.

Dans un communiqué publié sur le site internet de Slow Food, il est précisé que le décès de Carlo Petrini, président du mouvement jusqu'en 2022, est intervenu jeudi dans sa ville natale de Bra, dans la région du Piémont.

Le communiqué n'évoque pas la cause du décès de Carlo Petrini mais ce dernier avait révélé ces dernières années qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer de la prostate.

Slow Food a été créé en 1986 pour protester contre l'ouverture par McDonald's de son premier restaurant de restauration rapide en Italie, dans le centre historique de Rome.

Né d'un petit groupe d'amis dans la campagne italienne dans les années 1980, Slow Food est devenu un réseau mondial de renommée internationale, actif dans plus de 160 pays.

"Carlo Petrini a fondé Slow Food, la rencontre internationale Terra Madre et l'Université des Sciences gastronomiques de Pollenzo", déclare le mouvement dans son communiqué.

"À travers ces initiatives, il a créé un mouvement mondial ancré dans les valeurs d'une alimentation bonne, propre et juste pour tous, rassemblant communautés, agriculteurs, artisans de l'alimentation, chefs, militants et jeunes du monde entier."

En tant que défenseur international de l'agriculture durable, Carlo Petrini était devenu un ami personnel du roi Charles III, défenseur de longue date de l'agriculture biologique.

(Alvise Armellini, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Blandine Hénault)

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