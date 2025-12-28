Mort de Brigitte Bardot : le jour où l'icône française rencontrait le roi Pelé
Deux monstres sacrés.
L’icône du cinéma français Brigitte Bardot s’est éteinte, ce dimanche, à l’âge de 91 ans. Si elle n’a jamais été une grande amatrice de football, on pourra se remémorer un souvenir de « BB » en lien avec le ballon rond : le 31 mars 1971, alors au sommet de la gloire, elle rencontrait le roi Pelé en venant donner le coup d’envoi d’une rencontre d’exhibition à Colombes entre le Santos FC et une sélection de joueurs stéphanois et marseillais.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
