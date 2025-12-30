 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Morgan Rogers, le nouveau maître des frappes coup de pied
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 01:37

Morgan Rogers, le nouveau maître des frappes coup de pied

Morgan Rogers, le nouveau maître des frappes coup de pied

Brillant avec Aston Villa cette saison, Morgan Rogers se déplace avec sa bande à Arsenal ce mardi soir pour un choc au sommet de la Premier League. Dans ses bagages, une technique de frappe coup de pied imprévisible dont il est le seul à avoir le secret. Du moins, pour l’instant.

À Birmingham, les buildings se fondent dans le décor industriel. Quelques minutes de marche suffisent pour passer d’un quartier digne de l’époque des Peaky Blinders à un borough cosmopolite construit ces dernières années. Ce mélange d’anciennetés et de nouveautés se retrouve aussi au nord de la ville, dans le quartier d’Aston, où évolue Morgan Rogers. Artificier en chef des Villans , l’attaquant international anglais s’est en effet approprié la bonne vieille technique de la frappe coup de pied, en y ajoutant quelques spécificités au nom de la modernité.

Un coup de pied violent

Dans les années 2000, le maître de ce geste, Juninho, envoyait ses sacoches avec le dessus du panard. Le padawan Morgan Rogers, lui, touche le cuir avec le coup de pied, mais aussi l’intérieur. Les jambes bougent aussi différemment avec un mouvement de balancier qui nécessite une souplesse au niveau des hanches digne d’un chevalier Jedi. Autre spécificité : contrairement à l’époque de Juninho où les joueurs prenaient entre un et deux mètres d’élan, le joueur né en 2003 oriente son ballon sur seulement un demi-mètre, soit quasiment sans élan, et frappe. Certains penseront alors que ses mandales partent aussi vite qu’un tir d’U11. Que nenni car le balancier de son corps vers l’avant et sa jambe d’appui qui se dérobe permettent de générer une puissance redoutable et surtout, efficace avec déjà trois buts inscrits cette saison grâce à cette technique, contre Leeds sur coup franc et face à Tottenham et West Ham dans le jeu.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nos conseils à Arsenal pour éviter le choke
    Nos conseils à Arsenal pour éviter le choke
    information fournie par So Foot 30.12.2025 01:38 

    Ces dernières semaines, l’avance d’Arsenal en tête de la Premier League a fondu comme neige au soleil : Manchester City n’est plus qu’à deux points, et Aston Villa à trois. Nouvelle désillusion en ligne de mire ? Pas forcément, à condition d’appliquer quelques ... Lire la suite

  • Pour l'amour d'El Kaabi et des retournés acrobatiques
    Pour l'amour d'El Kaabi et des retournés acrobatiques
    information fournie par So Foot 30.12.2025 01:37 

    Le corps à l'horizontale, la tête en bas, le ballon au fond des filets Après son retourné contre les Comores, Ayoub El-Kaabi a récidivé contre la Zambie. Le Marocain prouve qu'il est capable de répéter un des plus beaux gestes du foot, qui évoque Wayne Rooney, ... Lire la suite

  • L'AS Rome sans pitié avec le Genoa de Daniele De Rossi
    L'AS Rome sans pitié avec le Genoa de Daniele De Rossi
    information fournie par So Foot 29.12.2025 22:47 

    AS Rome 3-1 Genoa Buts : Soulé (14 e ), Koné (19 e ), Fergusson (31 e ) pour les Giallorossi // Ekhator (87 e ) pour le Genoa Pour ce dernier match de l’année civile de l’autre côté des Alpes, la Roma n’a fait qu’une bouchée du Genoa et grimpe à la 4 e place de ... Lire la suite

  • CAN 2025 : Le Mali passe en huitièmes par la petite porte
    CAN 2025 : Le Mali passe en huitièmes par la petite porte
    information fournie par So Foot 29.12.2025 22:01 

    Comores 0-0 Mali Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank