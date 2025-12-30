Morgan Rogers, le nouveau maître des frappes coup de pied

Brillant avec Aston Villa cette saison, Morgan Rogers se déplace avec sa bande à Arsenal ce mardi soir pour un choc au sommet de la Premier League. Dans ses bagages, une technique de frappe coup de pied imprévisible dont il est le seul à avoir le secret. Du moins, pour l’instant.

À Birmingham, les buildings se fondent dans le décor industriel. Quelques minutes de marche suffisent pour passer d’un quartier digne de l’époque des Peaky Blinders à un borough cosmopolite construit ces dernières années. Ce mélange d’anciennetés et de nouveautés se retrouve aussi au nord de la ville, dans le quartier d’Aston, où évolue Morgan Rogers. Artificier en chef des Villans , l’attaquant international anglais s’est en effet approprié la bonne vieille technique de la frappe coup de pied, en y ajoutant quelques spécificités au nom de la modernité.

Un coup de pied violent

Dans les années 2000, le maître de ce geste, Juninho, envoyait ses sacoches avec le dessus du panard. Le padawan Morgan Rogers, lui, touche le cuir avec le coup de pied, mais aussi l’intérieur. Les jambes bougent aussi différemment avec un mouvement de balancier qui nécessite une souplesse au niveau des hanches digne d’un chevalier Jedi. Autre spécificité : contrairement à l’époque de Juninho où les joueurs prenaient entre un et deux mètres d’élan, le joueur né en 2003 oriente son ballon sur seulement un demi-mètre, soit quasiment sans élan, et frappe. Certains penseront alors que ses mandales partent aussi vite qu’un tir d’U11. Que nenni car le balancier de son corps vers l’avant et sa jambe d’appui qui se dérobe permettent de générer une puissance redoutable et surtout, efficace avec déjà trois buts inscrits cette saison grâce à cette technique, contre Leeds sur coup franc et face à Tottenham et West Ham dans le jeu.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com