Montpellier retrouve le podium, Bastia continue de plonger

Cette 14e journée de Ligue 2 a tenu toutes ses promesses avec du mouvement dans la course à la Ligue 1 et au maintien. Avec son succès face à Annecy, Montpellier a signé la bonne opération du soir tandis que Bastia continue d'inquiéter en bas de classement avec une nouvelle défaite.

La patte droite de Téji Savanier est immortelle. Longtemps tenu en échec à La Mosson par Annecy, la légende du MHSC a réussi à faire sauter le verrou haut-savoyard sur un coup-franc dont lui seul à le secret (1-0, 54 e ) . Un coup de pied salvateur venu se loger dans la lucarne de Thomas Callens qui permet aux Montpelliérains de monter sur le podium et de revenir à deux points du Red Star et quatre du leader Troyes, avant que les deux formations ne disputent leur match plus tard dans le week-end.

Bastia s’enfonce, les Clermontois peuvent remercier Bamba

Bastia en revanche continue d’inquiéter avec cette nouvelle défaite face à Reims (1-2). Les Corses avaient pourtant pris la rencontre par le bon bout en s’octroyant l’ouverture du score grâce à un superbe retourné acrobatique d’Anthony Roncaglia, un geste inattendu de la part d’un défenseur central (1-0, 20 e ) . Mais les Rémois ont tout renversé en trois minutes grâce aux réalisations d’Ange Tia (1-1, 25 e ) et de hafiz Ibrahim qui a vu le ballon relâché par Lisandru Olmeta sur la frappe de Keito Nakamura lui revenir dans les pieds (1-2, 28 e ) . Les Bastiais ont poussé pour revenir mais se sont cassés les dents sur la défense marnaise avant que Teddy Teuma ne vienne confirmer le succès rémois dans le temps additionnel (3-1, 90 e +5) .…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com