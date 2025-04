Montpellier, la crise de la cinquantaine

Pour son cinquantième anniversaire, Montpellier n’aura rien à fêter. Auteur d’un exercice cauchemardesque, le club héraultais a officialisé sa relégation en Ligue 2 ce week-end, après un passage de quinze saisons dans l’élite. Une débâcle à tous les niveaux, qu'on a pu voir arriver de loin.

Un grand cercle orange et bleu, frappé d’un numéro 40. Pour fêter son quarantième anniversaire en 2014, le club de Montpellier n’avait pas hésité à changer ses armoiries, le temps d’une saison. On pouvait aussi revoir Laurent Blanc et Carlos Valderrama porter le maillot pailladin une dernière fois, lors d’un match de gala. Sans pour autant tomber dans la simple nostalgie, puisque le champion de France 2012 restait implanté au présent. Menée par Rolland Courbis, l’équipe de Vitorino Hilton, Anthony Mounier ou la surprise Lucas Barrios se posera à une belle septième place, non loin de l’Europe. Sans rêver trop grand, le Sud pouvait compter sur une autre place forte en Ligue 1, capable de faire faillir n’importe qui.

Dix ans plus tard, le statut n’est plus le même. Louis Nicollin est parti, laissant l’intégralité des responsabilités à son fils Laurent. Si l’héritier avait déjà repris les rênes du bateau, il les détient désormais sans commandant de bord. Et l’on peut dire que sous sa houlette, le club a continué son chemin dans l’élite en toute quiétude. Certaines saisons furent meilleures que d’autres, certes, mais le MHSC restait parmi les meubles du championnat de France. Une place que les Héraultais viennent de perdre. Alors que le club fête son demi-siècle, Montpellier a officialisé sa relégation en Ligue 2 lors de la 31 e journée, avant de mettre fin à sa terrible série de défaites avec un 0-0 contre Reims. Une descente, ce n’était plus arrivé depuis 2009. Une débâcle, sportive comme extrasportive, qui pourrait se classer au rang d’Arles-Avignon. Si Laurent Nicollin dût faire face à des problèmes toujours plus grands dans les derniers mois, certains signes étaient énonciateurs d’une chute.…

Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com