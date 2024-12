Montpellier éliminé, Nantes qualifié et Nice ressuscité

Au moins, Antoine Kombouaré n’a pas donné une raison supplémentaire à son président pour le virer.

Opposé à Drancy lors des 32 es de finale de Coupe de France, son Nantes a fait respecter la logique en se qualifiant au tour suivant grâce à une victoire aussi large que sereine : Matthis Abline a vite inscrit un doublé en première période (passes décisives de Douglas Augusto et Pedro Chirivella), alors que Nathan Zézé et Mostafa Mohamed ont enfoncé le clou dans le second acte (avec une nouvelle assist de Chirivella, notamment). Même score concernant Montpellier, mais en sa défaveur : en effet, la lanterne rouge de Ligue 1 a incompréhensiblement explosé contre Le Puy (buts de Maël Zogba suite à un coup franc bien joué juste avant la pause, de Nicolas Pays sur une frappe puissante à un quart d’heure du terme et de Yann Diebold de la tête puis de Davel Mayela à l’approche du temps additionnel).…

FC pour SOFOOT.com