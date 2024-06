Montée du RN : "Oui, j'ai une responsabilité", lance Emmanuel Macron

Interrogé sur le score du RN, le président de la République a estimé ne pas avoir donné de "réponse assez rapide" à des "inquiétudes légitimes". Mais pointe aussi la responsabilité de la sphère médiatique, et des faits divers "montés en épingle".

Emmanuel Macron, le 12 juin 2024, à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Si je pensais que j'avais tout bien fait, je ne serais pas devant vous aujourd'hui et j'aurais pas fait de dissolution". Au cours d'une longue conférence de presse tenue à Paris mardi 12 juin, Emmanuel Macron a reconnu une part de "responsabilité" dans l'échec de son camp aux élections européennes face à l'extrême droite.

Interrogé sur les points où il aurait "échoué" dans sa présidence pour endiguer la montée du score du Rassemblement national, le chef de l'Etat a évoqué son action des dernières années. "Oui j'ai une responsabilité. Je n'ai pas apporté de réponse assez rapide et radicale à des inquiétudes légitimes qu'avaient nos compatriotes" , a t-il lancé face à un parterre de ministres et journalistes, citant le malaise dans la ruralité, le sentiment de dépossession et de déclassement. Mais "le risque c'est d'aller vers les deux extrêmes", juge t-il.

"Orange Mécanique à tous les bords"

"Mais je ne suis pas le seul responsable" a t-il enchainé, pointant notamment le fonctionnement des "sociétés médiatiques". "Dès qu'il y a un fait divers qui se passe, il est monté en épingle", a déploré le chef de l'Etat, s'alarmant d'un système "Orange Mécanique à tous les bords".

Score du Front national puis du Rassemblement national aux élections européennes depuis 1979, en pourcentage du nombre de suffrages exprimés, résultat provisoire pour 2024 publié par le ministère de l'Intérieur, au 10 juin à 7h50 ( AFP / Valentin RAKOVSKY )

"Si on a pas aussi une forme d'éthique démocratiuqe du débat ça peut pas marcher. S'il y a une prime à l'émotion négative, à la surréaction, à l'épisode du moment... Ca fait pas un axe de gouvernement!" , a t-il encore insisté.