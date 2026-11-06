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Allemagne: l'automobile tire la production industrielle en septembre
information fournie par Boursorama avec AFP 06/11/2026 à 10:32

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( AFP / SEBASTIEN BOZON )

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La production industrielle en septembre en Allemagne a légèrement progressé par rapport à août, tirée avant tout par le rebond de l'automobile et de la pharmacie après un été morose, selon des données officielles publiées vendredi.

Cet indicateur a progressé de 0,7 % sur un mois en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a indiqué l'Office fédéral de la statistique Destatis dans un communiqué.

Les analystes de la plateforme Factset s'attendaient à une maigre augmentation de 0,15 %.

Destatis a par ailleurs nettement revu à la baisse l'embellie de la production industrielle en août, de 1 % sur un mois contre 2 % auparavant.

Cela s'explique par "la prise en compte de données complémentaires fournies par des entreprises du secteur de la construction dans le cadre des déclarations anticipées de TVA", selon Destatis.

L’augmentation de la production en septembre est principalement due à la forte reprise de l’industrie automobile, avec un bond mensuel de 17,1 %.

Dans ce secteur, les réorganisations de la production et les fermetures d'usine traditionnelles pendant l'été avaient pesé sur la production en juillet et en août.

L’industrie pharmaceutique a également enregistré une hausse de 8,0 % après deux mois plus faibles.

En revanche, le secteur de la construction a cédé 2,6 % et celui de la construction de machines a chuté de 6,5 %.

Grâce à ce mois de septembre, "l’industrie allemande a effacé les reculs enregistrés au milieu de l’année, dont certains étaient liés à des facteurs exceptionnels", estime le ministère de l'Economie.

Sur une base trimestrielle moins volatile, la production industrielle allemande entre juillet et août a toutefois été inférieure de 0,4 % à celle du deuxième trimestre.

Le ministère souligne aussi l"'environnement géopolitique toujours difficile" et "la remontée récente et marquée des prix mondiaux de l’énergie" en pleine guerre au Moyen-Orient.

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