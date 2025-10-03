Mondial U20 : Les Bleuets corrigés par les Etats-Unis

Dur.

Après leur entrée en lice réussie face à l’Afrique du Sud mardi dans cette Coupe du monde U20 (2-1), les Bleuets se sont lourdement inclinés face aux États-Unis ce jeudi (3-0) . Malmenés durant une grande partie de la rencontre par leurs adversaires, les Tricolores, sauvés à de nombreuses reprises par leur portier Lisandru Olmeta, ont cédé une première fois à la 82ᵉ minute suite à un coup de casque de Gozo, idéalement trouvé par un centre de Breenan (82ᵉ).…

