Mondial U20 : Le Brésil éliminé dès la phase de groupes
information fournie par So Foot 05/10/2025 à 11:03

Fin de route précoce pour la Seleção.

Battu par l’Espagne ce samedi soir sur un but d’Iker Bravo (1-0), le Brésil quitte déjà le Mondial U20 au Chili par la petite porte. L’équipe de Ramon Menezes termine même dernière de ce groupe C avec un seul petit point en trois rencontres, la formation brésilienne ayant précédemment fait nul contre le Mexique (2-2) et perdu contre le Maroc (2-1). C’est la première fois de son histoire que l’équipe U20 du Brésil sort si précipitamment du tournoi.…

