Mondial U20 : l’Argentine rejoint le Maroc en finale et enchaîne les chambrages

Décidément, on leur apprend très jeune à être arrogants.

Les grands ont montré la voie, les petits ont suivi. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’Argentine U20 s’est offert une place en finale de la Coupe du monde U20 en battant la Colombie (1-0) à Santiago. Un but signé Mateo Silvetti, 19 ans, pensionnaire de l’Inter Miami, sur une passe décisive de Gianluca Prestianni , déjà brillant à Benfica. Les héritiers de Messi ont donc fait comme leurs aînés, gagner sans trembler… et en chambrant ensuite dans le vestiaire.…

