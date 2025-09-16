Mondial 2026 : Vers une dotation record de la FIFA pour les clubs
Plus d’équipes = plus de thunes.
Ce mardi, la FIFA a annoncé que le montant total des dotations reversées aux clubs dont les joueurs participeront à la Coupe du monde 2026 (du 11 juin au 19 juillet) s’élèvera à 300 millions d’euros . Un montant record, puisqu’il s’agit d’une augmentation de 70% par rapport au Mondial 2022, disputé au Qatar (209 millions). Cette année-là, Manchester City avait récolté le jackpot avec près de 4,6 millions d’euros encaissés.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
