Deschamps : «Je ne vais pas sauter de joie»
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 23:31

Deschamps : «Je ne vais pas sauter de joie»

Deschamps : «Je ne vais pas sauter de joie»

Service minimum, mais service quand même.

La France a fait le nécessaire en s’imposant contre l’Azerbaïdjan (3-0), a remporté ses trois premiers matchs d’une campagne de qualifs au Mondial pour la première fois depuis 41 ans, mais ce succès n’a pas enthousiasmé Didier Deschamps. Le sélectionneur a commenté la performance de ses joueurs après la rencontre. « On a obtenu le résultat qu’on voulait. Sur la manière, non, surtout en première mi-temps, même si c’était mieux en deuxième mi-temps. Face à un bloc aussi bas, dense, il a manqué dans la circulation du ballon. On mettait trop de temps, […] On n’a pas mis assez cette intensité, on doit avoir trois occasions en première mi-temps. On n’est pas arrivés suffisamment à les déstabiliser. Avec la fatigue et les entrants, on a eu beaucoup plus d’opportunités. Je ne vais pas sauter de joie. Ok, on a gagné, c’était prévu. Notre première mi-temps, on doit faire mieux. »

UL, avec CG au Parc des Princes pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
