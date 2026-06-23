Mondial-2026: Mbappé, Messi et Haaland, buteurs pressés déjà en 16es

Kylian Mbappe entouré de ses coéquipiers après son premier but lors de la victoire de la France contre l'Irak (3-0) en phase de poules du Mondial 2026, le 22 juin à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

La France, l'Argentine et la Norvège ont décroché lundi leur billet pour les 16es de finale du Mondial, à nouveau portées par le talent et les buts de Kylian Mbappé, Lionel Messi et Erling Haaland, tous auteurs d'un doublé.

Au génie du capitaine argentin - désormais le seul meilleur goleador de l'histoire de la Coupe du monde avec 18 buts - la star du Real Madrid a répliqué en faisant deux fois trembler les filets pour sa centième sélection, lors d'un match qui restera dans les annales pour avoir été interrompu plus de deux heures en raison des orages grondant sur Philadelphie.

. Mbappé en trombe

Ce fut une rencontre folle, pour la France comme pour son capitaine.

Il a fallu près de 3h50 aux Bleus pour pour s'imposer (3-0) face à une sélection irakienne pourtant peu mordante. La faute à la météo en Pennsylvanie qui est venue jouer avec les nerfs des deux équipes, les orages ayant obligé les organisateurs à interrompre le match, en application automatique d'une réglementation drastique.

Ce risque météorologique était redouté - six matches de la Coupe du monde des clubs avaient été ainsi perturbés en 2025 - et la probabilité était grande que le Mondial soit impacté.

C'est finalement le jour où Kylian Mbappé célébrait sa centième en bleu que les orages ont choisi de jouer les trouble-fête. Si les joueurs ont vécu une pause de plus de deux heures entre les deux mi-temps, les 70.000 spectateurs du Lincoln Financial Field ont été priés de se réfugier dans les travées du stade, alors que des trombes d'eau noyaient Philadelphie.

Des membres de l'entretien des terrains tentent d'évacuer l'eau de la pelouse du stade de Philadelphie durant une longue interruption du match France-Irak en phase de poules du Mondial, le 22 juin 2026 ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Cet inédit fait de match en Coupe du monde n'a cependant pas altéré la performance du capitaine des bleus. Six jours après son doublé face au Sénégal, Mbappé a récidivé, d'abord d'une magnifique frappe enroulée (14e), puis en poussant tranquillement le ballon dans les filets, parfaitement servi par Ousmane Dembélé après une bourde de la défense irakienne (54e).

Et c'est le Ballon d'Or lui-même qui a inscrit le troisième but, peut-être celui de la libération après un début de tournoi en demi-teinte.

Avec deux succès en autant de rencontres, les hommes de Didier Deschamps aborderont idéalement leur "finale" du groupe I vendredi à Foxborough, où ils joueront la très stratégique première place face aux Norvégiens.

Car ces derniers ont également réalisé un sans faute aux Etats-Unis en battant le Sénégal (3-2), grâce à un deuxième doublé d'Erling Haaland. Un nul vendredi suffira aux Français, qui ont une meilleure différence de buts.

. Messi aux nues

Jusqu'où ira-t-il? Six jours après son triplé contre l'Algérie, l'octuple Ballon d'or a éclaboussé de sa classe la victoire (2-0) de l'Argentine contre l'Autriche, synonyme d'avancée de l'Albiceleste en 16es de finale.

Lionel Messi lors de la victoire 2-0 de l'Argentine face à l'Autriche le 22 juin 2026 à Arlington (Texas). Après son triplé conre l'Algérie, le génie argentin s'est offert un doublé et trône désormais seul au sommet du classement des meilleurs buteurs en Coupe du monde avec 18 réalisations ( AFP / Aric Becker )

Loin d'être rassasié à près de 39 ans - il les fêtera mercredi -, le capitaine y est allé de son doublé, devenant en même temps le seul meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du monde, avec 18 réalisations, deux longueurs devant l'Allemand Miroslav Klose.

Il y a d'abord eu une reprise enroulée sur un centre à ras de terre venu de la gauche (38e) puis une leçon d'abnégation en toute fin de match (90+5) quand il n'a rien lâché face à cinq Autrichiens. C'est étonnant à dire, mais le génie argentin aurait pu rendre une copie encore meilleure s'il ne s'était pas permis la fantaisie de rater un penalty en début de rencontre.

Un nouvel exploit qui survient 40 ans jour pour jour après un autre doublé de légende, par un autre "Diez" de légende. Le 22 juin 1986, l'éternel Diego Maradona signait en quatre minutes la "main de Dieu" puis le "but du siècle" en quarts de finale du Mondial mexicain contre l'Angleterre au stade Azteca de Mexico.

L'Argentine est assurée de finir première de groupe J, après la victoire dans l'autre match de l'Algérie (2-1) aux dépens de la Jordanie, du même coup éliminée pour sa première participation. Les Algériens joueront leur qualification face aux Autrichiens samedi.

. En attendant CR7 et Kane

A l'inverse de Messi, Mbappé et Haaland, Cristiano Ronaldo a totalement manqué son premier match et devra se reprendre mardi face à l'Ouzbékistan, s'il veut influencer le débat sur sa place au sein du "onze" portugais, après le nul initial contre la République démocratique du Congo.

L'Angleterre de Harry Kane, après son entrée en matière convaincante face à la Croatie de Luka Modric, une autre étoile déclinante, peut se qualifier mardi en cas de victoire à Boston contre le Ghana.