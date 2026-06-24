Puces IA: le sud-coréen SK hynix veut lever 29 milliards de dollars au Nasdaq

Le logo de SK hynix projeté sur une paroi de verre lors du World IT Show à Séoul, le 22 avril 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le géant des puces électroniques SK hynix a déclaré mercredi prévoir de lever dès le 10 juillet 45,45 milliards de wons (29 milliards de dollars) via une cotation au Nasdaq américain.

Dans un document réglementaire, déposé auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers (SEC), la première capitalisation de la Bourse de Séoul indique vouloir émettre 17,79 millions nouvelles actions.

Cette initiative marque une avancée majeure de l’entreprise dans sa volonté d’élargir son accès aux marchés financiers américains, où son introduction en bourse pourrait figurer parmi les plus importantes de tous les temps.

SK hynix, l’un des principaux fournisseurs de Nvidia, entreprise la plus valorisée au monde, a vu ses bénéfices s’envoler grâce à la demande mondiale effrénée pour le matériel qui alimente les outils d’IA.

La société avait déposé dès mars une demande auprès de la Securities and Exchange Commission américaine.

SK hynix est déjà coté à Séoul, où son action a pris 300 % cette année, le dotant d'une valeur boursière qui a dépassé 1.000 milliards de dollars pour la première fois en mai, puis lundi celle de Samsung Electronics, jusque-là première capitalisation coréenne.

Dans le document, SK hynix explique avoir "décidé de procéder à une offre publique d’American Depositary Receipts (ADR) par l'émission de nouvelles actions et de les coter au Nasdaq" le 10 juillet.

SK prévoit d'émettre 17,79 millions de nouveaux titres. Les ADR permettent aux investisseurs américains d’échanger des actions de sociétés étrangères sur les places boursières américaines.

"Nous attendons que cette cotation en ADR élargira notre base d'investisseurs, ce qui permettra à terme une évaluation juste de la valeur de notre entreprise, et renforcera encore notre statut d'entreprise mondiale en étendant notre présence aux États-Unis, épicentre de l'innovation technologique en matière d'IA", a indiqué SK hynix dans son communiqué.

Le produit de l’offre sera utilisé pour financer des installations de production de puces, notamment sa première usine dans le cluster de semi-conducteurs de Yongin, une unité de conditionnement avancé à Cheongju, ainsi que des équipements de fabrication de puces.