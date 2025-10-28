 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial 2026 : le suspense plane concernant Lionel Messi
information fournie par So Foot 28/10/2025 à 09:33

Mondial 2026 : le suspense plane concernant Lionel Messi

Mondial 2026 : le suspense plane concernant Lionel Messi

Albisuspense.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine NBC, Lionel Messi s’est attardé sur sa participation – ou non – à la Coupe du monde 2026, prévue en Amérique du Nord. Pourtant capitaine de la sélection argentine, Messi a laissé planer l’incertitude concernant sa présence au Mondial l’été prochain : « Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J’aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là . » Un « si » d’autant plus surprenant, puisque l’ailier a participé au dernier match des siens (victoire 0-6 contre Porto Rico en amical le 15 octobre dernier).…

AB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur
    Après la prison, Dani Alves se reconvertit en prédicateur
    information fournie par So Foot 28.10.2025 09:32 

    On aurait pu le prédire. Acquitté dans une affaire d’agression sexuelle qui l’a pourtant vu passer plus d’un an derrière les barreaux, Dani Alves s’est trouvé une nouvelle activité . L’ancien du Barça et du PSG a été aperçu dans une église de Gérone… en train de ... Lire la suite

  • Brendan Rodgers démissionne de son poste d’entraîneur du Celtic Glasgow
    Brendan Rodgers démissionne de son poste d’entraîneur du Celtic Glasgow
    information fournie par So Foot 28.10.2025 09:21 

    Il jette l’éponge. Défait pour la deuxième fois d’affilée en Premiership ce dimanche face aux Hearts d’Édimbourg (3-1), le Celtic Football Club est relégué à 8 points de son adversaire du week-end. Une situation tendue pour le club 55 fois champion d’Écosse, et ... Lire la suite

  • Tristan Dingomé : « Je devais être une galère à coacher »
    Tristan Dingomé : « Je devais être une galère à coacher »
    information fournie par So Foot 27.10.2025 23:28 

    Depuis qu’il est l’adjoint de Stéphane Dumont à l’ESTAC, Tristan Dingomé est souvent au centre d’entraînement après 18 heures. « Je rentre plus tard à la maison que quand j’étais joueur. » Ce qui n’empêche pas l’ancien milieu de Monaco, Reims et Troyes de revenir ... Lire la suite

  • L’Atlético offre une leçon de réalisme au Betis
    L’Atlético offre une leçon de réalisme au Betis
    information fournie par So Foot 27.10.2025 22:58 

    Real Betis 0-2 Atlético de Madrid Buts : Simeone (4 e ), Baena (45 e +1) pour les Colchoneros Au coude à coude avant le coup d’envoi avec 16 points chacun, le Real Betis et l’Atlético n’ont pas vécu le même match ce lundi soir. Au terme d’une bonne mi-temps et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank