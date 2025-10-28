Mondial 2026 : le suspense plane concernant Lionel Messi

Albisuspense.

Dans un entretien accordé à la chaîne de télévision américaine NBC, Lionel Messi s’est attardé sur sa participation – ou non – à la Coupe du monde 2026, prévue en Amérique du Nord. Pourtant capitaine de la sélection argentine, Messi a laissé planer l’incertitude concernant sa présence au Mondial l’été prochain : « Pour dire vrai, ce serait extraordinaire de pouvoir être à la Coupe du monde. J’aimerais être en forme et jouer un rôle important pour aider ma sélection, si je suis là . » Un « si » d’autant plus surprenant, puisque l’ailier a participé au dernier match des siens (victoire 0-6 contre Porto Rico en amical le 15 octobre dernier).…

AB pour SOFOOT.com