Mondial-2026: la France favorite prudente, la Norvège décomplexée et un Mexique qui rêve

L'équipe de France, emmenée par son capitaine Kylian Mbappé, avant le troisième match de poule des Bleus à la Coupe du monde, le 26 juin 2026 contre la Norvège, à Foxborough ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Mattia Ozbot )

Avec leur attaque irrésistible, les Bleus poursuivent leur quête d'une troisième étoile en voulant éviter tout excès de confiance mardi face à la Suède en 16e de finale de la Coupe du monde, qui a vu l'Allemagne éliminée par le Paraguay et le Maroc prendre le pas sur les Pays-Bas.

La Norvège, emmenée par la star de Manchester City Erling Haaland, et la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique 2023, s'affronteront elles pour aller défier le Brésil en huitième tandis que le Mexique espère surfer encore une fois sur la ferveur populaire face à l'Equateur.

. Le moment de vérité pour les Bleus

Souveraine dans son groupe I où elle a fait le plein, la France a confirmé son statut de favori au moment d'aborder la phase à élimination directe face à la Suède, qualifiée parmi les meilleurs troisièmes.

Les attaquants français Michael Olise, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, accompagné du défenseur Jules Koundé, lors du deuxième match de poule de l'équipe de France à la Coupe du monde, le 22 juin 2026 face à l'Irak, à Philadelphie ( AFP / MAURO PIMENTEL )

Si le potentiel offensif des Bleus, déjà auteurs de dix buts en trois rencontres, inspire la crainte chez ses adversaires, sa défense semble offrir moins de garantie. Hors de question, donc, de prendre de haut les Scandinaves avant la rencontre à East Rutherford (17h00 locales, 21h00 GMT), dans la banlieue de de New York.

"La Suède n'aura rien à perdre et peut nous poser des problèmes (...) Il faudra avoir de la lucidité, du sérieux et mettre la concentration", a averti le sélectionneur Didier Deschamps, rentré ce week-end de France où il s'est rendu pour les obsèques de sa mère.

Une prudence d'autant plus justifiée que la Suède a montré le pire (défaite 5-1 contre les Pays-Bas) comme le meilleur (succès sur le même score face à la Tunisie). Avec Alexander Isak, Viktor Gyökeres et Anthony Elanga, les hommes de Graham Potter ne manquent pas d'arguments devant mais leur défense a déjà pris l'eau.

. La Norvège ressort l'artillerie

Après avoir largement fait tourner pour le dernier match de poule face à la France (défaite 4-1), la Norvège va ressortir de son banc Erling Haaland et Martin Ödegaard face à une Côte d'Ivoire qui a atteint pour la première fois en quatre participations la phase à élimination directe.

Les deux vedettes norvégiennes Erling Haaland et Martin Odegaard, lors du deuxième match de la Norvège au Mondial, le 22 juin 2026 face au Sénégal, à East Rutherford dans la banlieue de New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Déjà auteur de quatre buts en deux matches, l'avant-centre de Manchester City voudra étoffer encore son bilan impressionnant de 59 buts en 52 sélections.

Si les deux équipes se lâchent, le match pourrait être très spectaculaire car, avec l'ailier Yan Diomandé, pisté par le Paris SG, l'attaquant de Manchester United Amad Diallo ou l'ex-canonnier d'Arsenal Nicolas Pépé, la Côte d'Ivoire a du répondant devant.

Deuxièmes du groupe E derrière l'Allemagne, qui les avait battus difficilement après avoir concédé l'ouverture du score (2-1), les Eléphants n'auront aucun complexe avec en perspective un 8e de finale prestigieux contre le Brésil. Coup d'envoi à midi heure locale à Dallas (17h00 GMT).

. Le Mexique a la fièvre

Porté par un énorme élan populaire, le Mexique veut poursuivre "son" Mondial face à un Equateur presque miraculé, dans un Stade Azteca bouillant, pour le dernier match de la journée (20h00 locales, 01h00 GMT).

Des supporters mexicains massés dans une fan zone à Guadalajara pour assister au deuxième match du Mexique au Mondial face à la Corée du Sud, le 18 juin 2026 ( AFP / RUTH ROSAS )

Avec trois victoires en trois matches dans le groupe A - une performance que seules la France et l'Argentine ont réussie -, "El Tri" (6 buts marqués, 0 encaissé) a parfaitement géré son statut de pays co-organisateur en s'offrant le droit de poursuivre sur son sol. Le vainqueur de ce match jouera d'ailleurs son huitième de finale à Mexico (les tours suivants se disputeront intégralement sur le territoire des Etats-Unis).

Mais en face, les Equatoriens montent en puissance. Battus par la Côte d'Ivoire (1-2), puis tenus en échec par Curaçao (0-0), les coéquipiers de Willian Pacho (PSG) et Piero Hincapié (Arsenal) se sont offert l'Allemagne (2-1) pour arracher un strapontin de meilleur troisième.

. Une désolante Allemagne éliminée

Les Coupes du Monde se suivent et se ressemblent pour l'Allemagne avec une nouvelle désillusion aux tirs au but contre le Paraguay, vainqueur (1-1, 4 tab à 3).

Depuis le titre de 2014 au Brésil, le déclassement d'une Mannschaft poussive, sans inspiration et prévisible est spectaculaire: éliminées en poule en Russie en 2018 et au Qatar en 2022, elle est parvenue cette fois à atteindre la phase à élimination directe mais il a suffi d'un Paraguay accrocheur et généreux pendant 120 minutes et d'un Orlando Gill décisif lors de la séance de tirs au but, stoppant les tentatives faiblardes de Kai Havertz et Nick Woltemade, pour la renvoyer chez elle.

Dans les autres seizièmes, le Maroc, demi-finaliste sortant, a éliminé les Pays-Bas après un combat âpre et intense qui s'est soldé sur une nouvelle séance de tirs au buts (1-1, 3 tab à 2).

Avant cela, un Brésil aux deux visages avait renversé dans le temps additionnel (2-1) un Japon trop timoré après son ouverture du score. Les joueurs de Carlo Ancelotti maintiennent en vie leur rêve d'aller chercher une sixième étoile, la première depuis 2002.