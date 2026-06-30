L’Inter laisse partir sa vieille garde
Grand ménage à Milan. L’Inter a annoncé ce mardi les départs de Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian et Stefan de Vrij , tous arrivés en fin de contrat. Quatre joueurs, quatre cadres, et pas mal de cheveux blancs en moins dans le vestiaire nerazzurro .
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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