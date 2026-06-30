Un cadre de la sélection allemande a refusé de tirer un penalty

Joshua Kimmich, le capitaine abandonné. L’Allemagne a vu son aventure américaine s’arrêter net après sa défaite lors de la séance de tirs au but face au Paraguay (1-1, 3 tab à 4). Kai Havertz, Nick Woltemade ont vu leurs tentatives stoppées par le portier paraguayen et Jonathan Tah a envoyé une mine dans le ciel des États-Unis. Sauf que d’autres se retrouvent sous le feu des critiques à cause de leur comportement pour avoir refusé de tirer malgré les demandes du capitaine Kimmich.

Goretzka et Brown se sont défilés

Selon le journal Bild , ainsi que des images diffusées sur les réseaux sociaux, on y distingue clairement Kimmich demander à Leon Goretzka et Nathaniel Brown de tirer . Son coéquipier du Bayern s’est juste contenté de lui répondre « neuf » pour esquiver la question de son coéquipier du Bayern, quand Brown lui a dit « huit » , ne se sentant vraisemblablement pas de le frapper.…

EM pour SOFOOT.com