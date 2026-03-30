Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie

Moins effrayants que Scream 7 ? Pour Edin Džeko , les Italiens n’auraient pas à avoir les chocottes pour ces barrages . La légende du foot bosnien, quarantenaire depuis peu, préfère faire fi du déclin du football transalpin et se souvenir du glorieux passé qui fait de La Grande Botte une terre admirée de tous les amateurs du ballon rond.

« Je ne comprends pas pourquoi ils ne voulaient pas jouer face au pays de Galles, raconte le géant de Sarajevo. L’Italie est une équipe incroyable, elle a remporté quatre Coupes du monde. Si elle a peur d’affronter le pays de Galles, c’est qu’il y a un problème. Il faut se dire qu’elle peut aussi souffrir contre nous. Les Azzurri jouent gros après avoir manqué deux Coupes du monde, ce qui signifie qu’ils ont peur. » …

SW pour SOFOOT.com