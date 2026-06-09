Mondial-2026: des milliers de manifestants bloquent l'accès au stade du match d'ouverture à Mexico

Des enseignants et des élèves marchent vers le stade de Mexico où doivent se dérouler jeudi la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de football, le 9 juin 2026 au Mexique ( AFP / Gerardo Magallon )

Des milliers d'enseignants mexicains en grève bloquent le principal accès au stade Aztèque de Mexico où doivent se dérouler jeudi la cérémonie et le match d'ouverture de la Coupe du monde de football, maintenant la pression sur le gouvernement.

Les autorités ont déployé des milliers de policiers, qui ont installé des barrières en béton et placé une remorque en travers de la voie pour empêcher leur progression vers le stade qui accueillera jeudi le match d'ouverture du Mondial entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Un groupe dissident du syndicat de l'éducation CNTE manifeste depuis la semaine dernière pour exiger une augmentation de salaire et l'abrogation d'une loi sur les retraites, que le gouvernement juge irréalisable. Ce dernier affirme cependant avoir amélioré les conditions des enseignants et appelle au dialogue.

Des policiers bloquent l'accès au stade de Mexico lors d'une manifestation d'enseignants, le 9 juin 2026 au Mexique ( AFP / Gerardo Magallon )

"On veut atteindre le stade", a déclaré à l'AFP un manifestant, Angel Villalobos, au milieu d'un long cortège pacifique s'étirant sur plusieurs centaines de mètres. "Le gouvernement a apporté certaines réponses, mais elles ne nous satisfont pas", a-t-il ajouté.

"La lutte continue", a scandé un autre manifestant, Austreberto Flores.

Les enseignants ont également installé un campement à quelques encablures de la place centrale du Zocalo, où a été érigée une zone pour les supporters (fanzone), et un appel a été lancé à manifester jeudi lors du match d'ouverture.

"Provocation"

La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié mardi de "provocation" les protestations ds derniers jours, qui comprennent des blocages d'avenues et la destruction de statues liées à la Coupe du monde.

La présidente Claudia Sheinbaum remet le drapeau national au gardien de but Guillermo Ochoa, lors d'une cérémonie en l'honneur de l'équipe nationale de football du Mexique avant la Coupe du monde de la Fifa, le 8 juin 2026 à Mexico ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

"Nous considérons cela comme une provocation destinée à dire : +Regardez comme la situation est mauvaise au Mexique+", a déclaré Mme Sheinbaum lors de sa conférence de presse quotidienne. Si elle convient qu'il y a "beaucoup de problèmes" au Mexique et que le gouvernement y "fait face", elle a soutenu qu'il n'y avait pas de "mécontentement social".

La dirigeante a exclu pour l'heure de donner l'ordre à la police de réprimer les manifestations et a dit "garantir (...) que la célébration de l'inauguration de la Coupe du monde se passe(ra) bien, dans la paix et la tranquillité".

La cheffe de l'Etat n'assistera pas à la cérémonie d'ouverture au stade Aztèque, et a indiqué réfléchir à confirmer sa présence dans la zone réservée aux supporters aux abords de laquelle se trouve le palais présidentiel.

"Nous allons voir comment évolue la situation avec les enseignants", a-t-elle seulement indiqué mardi.