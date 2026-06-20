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Collision ferroviaire en Angleterre: un conducteur de train décédé, 28 personnes toujours hospitalisées
information fournie par AFP 20/06/2026 à 15:05

Des agents de la police des transports britannique et des enquêteurs sur le site d'une collision entre deux trains de la compagnie East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des agents de la police des transports britannique et des enquêteurs sur le site d'une collision entre deux trains de la compagnie East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Vingt-huit personnes restent hospitalisées samedi, dont neuf dans un état critique, au lendemain d'une collision ferroviaire au nord de Londres, dans laquelle un conducteur de train a été tué.

La collision a eu lieu vendredi en fin d'après-midi au sud de Bedford, ville située à environ 90 kilomètres au nord de la capitale britannique, selon la compagnie East Midlands Railway (EMR).

L'accident a impliqué deux trains d'EMR, dont l'un a percuté l'arrière de l'autre. Des images montrent la locomotive du deuxième train encastrée dans le dernier wagon du premier train.

"Malheureusement, le conducteur de l'un des trains est décédé dans la collision", a déclaré samedi lors d'une conférence de presse Lucy D'Orsi, cheffe de la police des transports britannique.

Un membre de la police des transports britannique photographie l'intérieur d'un boîtier de localisation (LOC) en bordure de voie, près du site d'une collision entre deux trains de l'East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Un membre de la police des transports britannique photographie l'intérieur d'un boîtier de localisation (LOC) en bordure de voie, près du site d'une collision entre deux trains de l'East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

"Plus de 80 personnes ont été prises en charge à l'hôpital hier (vendredi) soir. Ce (samedi) matin, 28 d'entre elles sont toujours hospitalisées, dont neuf dans un état critique", a-t-elle ajouté.

Les raisons de l'accident ne sont pas connues.

Lucy D'Orsi a appelé à s'abstenir "de toute spéculation".

Des enquêteurs spécialisés de la police des transports britannique travaillent en collaboration avec leurs collègues de la Direction des enquêtes sur les accidents ferroviaires afin de "déterminer ce qui s'est passé", a-t-elle dit.

"Réseau ferroviaire ancien"

La ministre des Transports Heidi Alexander a déclaré dans la nuit de vendredi à samedi qu'il était "trop tôt" pour connaître les causes de l'accident, affirmant que les trains britanniques étaient "parmi les plus sûrs du monde".

"Nous veillerons à ce qu'une enquête approfondie soit menée afin de (...) tirer les leçons qui s'imposent pour qu'un tel incident ne se reproduise plus jamais", a-t-elle ajouté.

Des agents de la police des transports britannique et des enquêteurs sur le site d'une collision entre deux trains de la compagnie East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Des agents de la police des transports britannique et des enquêteurs sur le site d'une collision entre deux trains de la compagnie East Midlands Railway (EMR) survenue la veille, le 20 juin 2026 au sud de Bedford, dans le centre de l'Angleterre ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Un passager, Brett Byatt, a fait part de sa colère à la BBC. "Le problème, c’est que nous avons l'un des réseaux ferroviaires les plus anciens et que les pannes de signalisation sont fréquentes", a-t-il critiqué.

Il a raconté avoir entendu "un boum" puis des "cris et gémissements de douleur".

Lui n'a pas été blessé, contrairement à "probablement 90% des personnes" dans son wagon.

Il a décrit des passagers qui "ne pouvaient pas se tenir debout ou ne pouvaient pas bouger le cou" et a raconté avoir vu une femme avec la jambe cassée.

"Nous étions à l'arrêt quand, soudain, nous avons été violemment percutés par l'arrière", a témoigné auprès de la BBC un autre passager, Paul Calvin. Son train roulait à destination de la gare de St Pancras à Londres.

Le roi Charles III est "profondément attristé" par cet accident, a indiqué un porte-parole du palais de Buckingham.

"Ses pensées vont à la famille de la victime ainsi qu'à toutes les personnes blessées ou touchées par cet événement tragique", a-t-il ajouté.

"C’est une journée profondément triste pour la communauté ferroviaire", a déclaré le directeur d'EMR, Will Rogers, lors de la conférence de presse.

En septembre 2023, plusieurs personnes avaient été blessées après la collision de deux trains en gare d'Aviemore, dans les Highlands écossais.

Trois ans plus tôt, en août 2020, un train matinal reliant Aberdeen à Glasgow avait déraillé, tuant trois personnes près de la ville de Stonehaven, dans le nord-est de l'Ecosse, après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies.

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