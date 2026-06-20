La question des visas iraniens bientôt réglée ?

La diplomatie américaine est aussi lente que Per Mertesacker. Pour disputer sa première rencontre dans cette Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande, la sélection iranienne était autorisé à poser ses pieds sur le sol des États-Unis la veille de son match et devait quitter le pays le jour même , conformément aux conditions des visas délivrées par les autorités américaines, et ainsi retourner dans son camp de base à Tijuana au Mexique.

Ces conditions de voyage se réitéreront pour le déplacement de la Team Melli à Los Angeles, où elle croisera le fer avec la Belgique dimanche soir à 21 h. L’Iran affrontera ensuite l’Égypte le 27 juin à Seattle. D’ici ce troisième match de poule, la situation consulaire de la sélection iranienne pourrait évoluer. Directeur exécutif de la cellule de crise de la Maison Blanche pour la Coupe du Monde, Andrew Giuliani a indiqué ces dernières heures que des discussions étaient en cours concernant les horaires des déplacements de l’Iran.…

MBC pour SOFOOT.com