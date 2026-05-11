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Une première étape vers le mondial pour Neymar
information fournie par So Foot 11/05/2026 à 20:20

Une première étape vers le mondial pour Neymar

Une première étape vers le mondial pour Neymar

Petit à petit, l’espoir fait son nid. Plus apparu sous le maillot auriverde depuis octobre 2023, Neymar s’accroche toujours à son rêve de Mondial et fait tout pour. Selon les informations de plusieurs médias brésilien en notamment Globo Esporte, l’ancien parisien ferait en tout cas partie de la pré-liste de Carlo Ancelotti pour la grande messe de l’été.

Si la tendance n’est semble-t-il pas à passer le cut , c’est tout de même un véritable lueur d’espoir pour le numéro 10 que toute la planète foot espère voir en Amérique du Nord entre juin et juillet , sous son meilleur jour toutefois.…

JF pour SOFOOT.com

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