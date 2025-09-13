Monaco vient à bout d'Auxerre
Même réduit à dix, Auxerre a cravaché pour tenir en échec Monaco, mais s'est finalement incliné dans les dernières minutes (1-2).
Auxerre 1-2 Monaco
Buts : Salisu (73 e CSC) pour l’AJA // Minamino (45 e +2) & Ilenikhena (89 e ) pour l’ASM
Expulsion : Casimir (68 e ) pour l’AJA …
Par Jérémie BARON pour SOFOOT.com
