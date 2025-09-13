information fournie par So Foot • 13/09/2025 à 23:08

Monaco vient à bout d'Auxerre

Même réduit à dix, Auxerre a cravaché pour tenir en échec Monaco, mais s'est finalement incliné dans les dernières minutes (1-2).

Auxerre 1-2 Monaco

Buts : Salisu (73 e CSC) pour l’AJA // Minamino (45 e +2) & Ilenikhena (89 e ) pour l’ASM

Expulsion : Casimir (68 e ) pour l’AJA …

Par Jérémie BARON pour SOFOOT.com