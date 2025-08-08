Monaco se trouve un nouveau gardien

La fin de la malédiction ?

Pas verni avec ses gardiens ces dernières années, l’AS Monaco tente un nouveau pari. En marge du match amical qui se dispute ce vendredi face à lnter, et pour lequel il est déjà titulaire, le club monégasque a annoncé la signature de l’international finlandais Lukas Hradecký. Dans les buts du Bayer Leverkusen depuis 2018, et par la même occasion capitaine depuis 2021, il compte 323 matchs de Bundesliga, répartis entre Leverkusen et l’Eintracht Francfort. Champion d’Allemagne en 2024 lors de la folle année des ouailles de Xabi Alonso, il devrait être un pion important de l’effectif monégasque l’an prochain, laissant Philipp Köhn et Radoslaw Majecki se battre pour le poste de numéro 2.…

JF pour SOFOOT.com