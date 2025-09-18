Monaco s’incline à Bruges en Youth League
La faute au grand frère.
Ce jeudi à 13h30 devait marquer l’entrée en lice des bébés monégasques en Youth League face au Club Bruges. Malheureusement, leur match a été décalé de deux heures à cause de l’incident aérien impliquant le groupe professionnel la veille. L’avion prévu pour transporter les jeunes en Belgique a finalement été utilisé par les pros, laissant le groupe U19 en attente.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
