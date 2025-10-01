Monaco s'accroche à Manchester City

Décimés, en panne de confiance et derrière à deux reprises après des buts d'Erling Haaland, Monaco a réussi à faire ce que personne n'imaginait ce mercredi soir : ne pas rentrer bredouille face à Manchester City, avec un nul arraché à l'aube du temps additionnel (2-2). Cette équipe respire encore.

Monaco 2-2 Manchester City

Buts : Teze (18 e ) et Dier (90 e SP) pour l’ASM // Haaland (15 e , 44 e ) pour les Citizens

Par Clément Gavard pour SOFOOT.com