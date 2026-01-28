Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus

Monaco 0-0 Juventus

Ridiculisé par le Real Madrid la semaine dernière, Monaco, qui devait s’imposer pour s’assurer une qualification pour les barrages, s’est contenté d’un match nul face à la Juventus Turin lors de cette dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions (0-0). Un résultat suffisant pour voir se hisser au prochain tour.

Une domination stérile

Contre une équipe largement remaniée, car quasi assurée d’être barragiste, les hommes de Pocognoli ont directement l’occasion de prendre les commandes de la partie. Suite à un dégagement totalement raté de Lucas Perrin, Magnes Akliouche, surpris, ne parvient pas à cadrer (1 e ). Poussée par un petit peu plus de 11 000 spectateurs, la faute à des travaux, l’ASM gère parfaitement son début de rencontre. Sur un magnifique passe en profondeur de Vanderson, Balogun file au but et fait trembler les filets, mais l’attaquant du club de la Principauté voit son pion être logiquement refusé pour une poussette dans le dos de Pierre Kalulu (14 e ). Dominateurs, les Monégasques marchent sur leur adversaire mais peinent à se montrer tueurs dans la zone de vérité, à l’image de la lourde frappe repoussée de Vanderson suite à un beau travail d’Akliouche, très en vue lors du premier acte (30ᵉ). Frustrant.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com