Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus
information fournie par So Foot 28/01/2026 à 22:54

Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus

Monaco qualifié pour les barrages après son nul face à la Juventus

Monaco 0-0 Juventus

Ridiculisé par le Real Madrid la semaine dernière, Monaco, qui devait s’imposer pour s’assurer une qualification pour les barrages, s’est contenté d’un match nul face à la Juventus Turin lors de cette dernière journée de phase régulière de la Ligue des champions (0-0). Un résultat suffisant pour voir se hisser au prochain tour.

Une domination stérile

Contre une équipe largement remaniée, car quasi assurée d’être barragiste, les hommes de Pocognoli ont directement l’occasion de prendre les commandes de la partie. Suite à un dégagement totalement raté de Lucas Perrin, Magnes Akliouche, surpris, ne parvient pas à cadrer (1 e ). Poussée par un petit peu plus de 11 000 spectateurs, la faute à des travaux, l’ASM gère parfaitement son début de rencontre. Sur un magnifique passe en profondeur de Vanderson, Balogun file au but et fait trembler les filets, mais l’attaquant du club de la Principauté voit son pion être logiquement refusé pour une poussette dans le dos de Pierre Kalulu (14 e ). Dominateurs, les Monégasques marchent sur leur adversaire mais peinent à se montrer tueurs dans la zone de vérité, à l’image de la lourde frappe repoussée de Vanderson suite à un beau travail d’Akliouche, très en vue lors du premier acte (30ᵉ). Frustrant.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
A lire aussi

  • Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    Tout le calendrier et les noms des barragistes de la C1
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:13 

    V’la l’printemps. Puisqu’on connaît le nom des seize équipes concernées par les barrages de Ligue des champions, place au tirage au sort, puis aux barrages. Le tirage au sort se tiendra ce vendredi, à midi . Quelques principes régissent la cérémonie : les têtes ... Lire la suite

  • Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    Bruges et Trubin déchirent le passeport européen de l'OM
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:10 

    Marseille s'est fait balayer sur la pelouse de Bruges pour son tout dernier match de ligue (3-0). Mais ce sera aussi son dernier match de Ligue des champions cette saison. En ballotage plutôt favorable au coup d'envoi, les Phocéens ont subi les événements mais ... Lire la suite

  • Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
    Vers un nouveau choc franco-français en barrages ?
    information fournie par So Foot 28.01.2026 23:04 

    La folie ! C’est un désastre pour l’OM, une contre-performance pour le PSG. Après le nul du champion de France contre Newcastle (1-1), le match nul et vierge de Monaco contre la Juve (0-0) et la large défaite marseillaise à Bruges (0-3) , Marseille est éliminé, ... Lire la suite

  • Le PSG glisse en barrages après son nul contre Newcastle
    Le PSG glisse en barrages après son nul contre Newcastle
    information fournie par So Foot 28.01.2026 22:54 

    C'est un match nul qui ne fait pas du tout les affaires du PSG : en ne prenant qu'un point à domicile contre Newcastle, ce mercredi soir (1-1), le champion d'Europe rate le top 8 et devra passer le mois prochain par les barrages, où il pourrait croiser... Monaco. ... Lire la suite

