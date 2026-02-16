 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monaco-PSG : un choc plus excitant qu’il n’y paraît
information fournie par So Foot 16/02/2026 à 22:26

Monaco-PSG : un choc plus excitant qu’il n’y paraît

Monaco-PSG : un choc plus excitant qu’il n’y paraît

Monaco accueille le PSG ce mardi soir en barrage aller de Ligue des champions, dans une affiche que beaucoup considèrent écrite à l’avance et dénuée d’intérêt. Pourtant, ce choc devrait ravir les amoureux du ballon rond de l’Hexagone. Voici pourquoi.

« On est très contents » , soufflait Luis Enrique au moment du tirage au sort, refusant catégoriquement de développer. Au-delà d’éviter un (très) long déplacement jusqu’en Azerbaïdjan pour défier Qarabağ, l’entraîneur du PSG se réjouissait d’avance de ce double choc au sommet entre les deux derniers représentants tricolores sur la plus belle scène européenne. Indépendamment des discours préconçus dénigrant une affiche trop souvent vue à l’échelle nationale, cette dernière promet tout de même quelques frissons. Ne serait-ce que parce qu’à la fin, il n’en restera qu’un. Les supporters des deux camps auraient tort de penser déjà aux paillettes qui les attendent au tour suivant contre Chelsea ou le Barça.

Écrit d’avance, vraiment ?

Première critique à l’encontre de ce duel : l’issue serait connue d’avance. Certes, le PSG est champion d’Europe en titre, fort d’une hégémonie quasiment incontestée depuis de longues années dans l’Hexagone et s’avance avec ses certitudes. Mais aussi ses doutes récents. Si le club s’est de nouveau élargi cette semaine, Monaco fait partie des rares clubs français à avoir fait trébucher les hommes de la capitale cette saison. Une recette que Luis Enrique se prépare à devoir contrer, comme il l’a confié en conférence de presse : « On peut s’attendre à un match similaire à celui que l’on a joué il y a quelques mois ». Ajoutez à cela que l’ASM est invaincue sur ses terres en Ligue des champions (une victoire, trois nuls et deux petits buts encaissés seulement contre Manchester City) et vous obtenez un pronostic bien moins facile à établir.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Et si Medhi Benatia restait finalement à l’OM ?
    Et si Medhi Benatia restait finalement à l’OM ?
    information fournie par So Foot 17.02.2026 00:24 

    Dans un monde idéal, tout irait bien à l’OM et le club phocéen s’apprêterait à disputer son barrage aller de Ligue des champions. Sauf qu’on parle de l’Olympique de Marseille et que les coulisses ont pris le dessus sur le terrain ces dernières semaines. Après avoir ... Lire la suite

  • Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    Le choc Lens-PSG va échapper à Ligue 1+
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:53 

    Un match dans le match pour diffuser un match dans le match. L’affiche au sommet de la 29 e journée de Ligue 1 entre Lens et le Paris Saint-Germain, prévue le weekend du 11-12 avril prochain, s’annonce spéciale à plus d’un titre. En plus de son énorme enjeu sportif, ... Lire la suite

  • Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine
    Anatoliy Trubin, un but pour l’Ukraine
    information fournie par So Foot 16.02.2026 23:31 

    Anatoliy Trubin était un gardien comme un autre avant de se transformer en buteur dans une soirée dingue contre le Real Madrid, fin janvier. Le héros ganté retrouve déjà le club espagnol, ce mardi soir, avec Benfica en barrage aller de C1. Sa nouvelle notoriété ... Lire la suite

  • Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    JO: Rendez-vous raté pour Noël, lundi blanc pour les Bleus
    information fournie par AFP 16.02.2026 23:14 

    Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi. En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank