Monaco-PSG : un choc plus excitant qu’il n’y paraît

Monaco accueille le PSG ce mardi soir en barrage aller de Ligue des champions, dans une affiche que beaucoup considèrent écrite à l’avance et dénuée d’intérêt. Pourtant, ce choc devrait ravir les amoureux du ballon rond de l’Hexagone. Voici pourquoi.

« On est très contents » , soufflait Luis Enrique au moment du tirage au sort, refusant catégoriquement de développer. Au-delà d’éviter un (très) long déplacement jusqu’en Azerbaïdjan pour défier Qarabağ, l’entraîneur du PSG se réjouissait d’avance de ce double choc au sommet entre les deux derniers représentants tricolores sur la plus belle scène européenne. Indépendamment des discours préconçus dénigrant une affiche trop souvent vue à l’échelle nationale, cette dernière promet tout de même quelques frissons. Ne serait-ce que parce qu’à la fin, il n’en restera qu’un. Les supporters des deux camps auraient tort de penser déjà aux paillettes qui les attendent au tour suivant contre Chelsea ou le Barça.

Écrit d’avance, vraiment ?

Première critique à l’encontre de ce duel : l’issue serait connue d’avance. Certes, le PSG est champion d’Europe en titre, fort d’une hégémonie quasiment incontestée depuis de longues années dans l’Hexagone et s’avance avec ses certitudes. Mais aussi ses doutes récents. Si le club s’est de nouveau élargi cette semaine, Monaco fait partie des rares clubs français à avoir fait trébucher les hommes de la capitale cette saison. Une recette que Luis Enrique se prépare à devoir contrer, comme il l’a confié en conférence de presse : « On peut s’attendre à un match similaire à celui que l’on a joué il y a quelques mois ». Ajoutez à cela que l’ASM est invaincue sur ses terres en Ligue des champions (une victoire, trois nuls et deux petits buts encaissés seulement contre Manchester City) et vous obtenez un pronostic bien moins facile à établir.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com