Monaco, pour qu’on nous donne l’envie

Après une campagne européenne frustrante la saison dernière, l’AS Monaco joue son premier match de phase régulière de la Ligue des champions ce jeudi face au Club Bruges. Si le club du Rocher reste éclipsé par l’OM et le PSG dans cette édition, il a une carte à jouer et des arguments à faire valoir. Alors, on y croit ?

Pendant que l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain ont comme d’habitude occupé le terrain médiatique dans l’Hexagone en cette semaine de rentrée de la Ligue des champions, l’AS Monaco s’apprête à lancer la onzième campagne de C1 de son histoire, sans que cela ne semble intéresser grand monde. Pourtant, les hommes d’Adi Hütter ont des arguments pour surprendre plus d’une équipe dans cette phase de ligue dont il faudra sortir, comme la saison dernière, avec un programme plutôt alléchant. Il n’est pas encore trop tard pour monter dans le train.

Le défi d’Adi

La musique est toujours la même : l’ambiance de Louis-II est morose, Monaco est trop lisse, trop tendre et finit toujours par trouver le moyen de se ramasser quand les matchs couperets pointent le bout de leur nez. Depuis la finale perdue face à Porto en 2004, il y a eu les épopées frissonnantes de 2014-2015 et 2016-2017 (Mbappé, Falcao, Bakayoko, souvenirs, souvenirs), quelques beaux succès notables, comme celui face à Barcelone l’an passé pour briser cette quiétude ambiante typiquement monégasque. Et si cette saison était la bonne ? L’ASM est habituée aux podiums en Ligue 1 et, surtout, elle n’a pas énormément bougé cet été, malgré les départs d’Eliesse Ben Seghir (Leverkusen), Breel Embolo (Stade rennais), Wilfried Singo (Galatasaray) ou Songoutou Magassa (West Ham).…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com