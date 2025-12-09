 Aller au contenu principal
Monaco : où sont les buts ?
09/12/2025 à 14:22

Englué dans une spirale de résultats bien trop irréguliers, l'AS Monaco joue une partie de son destin européen face à Galatasaray à l'occasion de la cinquième journée de phase de groupe de Ligue des champions. Pour continuer à croire à un mois de février continental, le salut passera très certainement par le fait de retrouver de l'allant offensif.

Ving-troisième de la phase de ligue et virtuellement qualifiée pour les barrages de C1, l’AS Monaco marche sur des œufs en Ligue des champions. À l’heure de recevoir Galatasaray au stade Louis II (21 heures), les Monégasques, à la dérive en championnat avec quatre défaites sur les cinq derniers matchs, sont dans l’obligation de gagner pour ne pas voir le bon wagon s’envoler. Sauf que pour empocher trois points, il faudra marquer, pas vraiment l’apanage récent des Monégasques, surtout depuis l’arrivée de Sébastien Pocognoli.

SOS attaque en panne

« Nous défendons bien. Nous avons juste besoin de joueurs avec une bonne mentalité . Des joueurs qui ne lâchent rien pendant 90 minutes. Parce que si vous observez en défense, tout va bien. Nous courons et nous nous couvrons les uns les autres. Mais en attaque, ça ne se passe pas comme ça, c’est plus difficile. Je pense qu’il nous faut donc une meilleure mentalité en attaque pour conclure les occasions et revenir défendre. Je pense que c’est ce dont nous avons besoin. » Il va sans dire qu’à la sortie d’un nul au mieux décevant face à Paphos, le défenseur de Monaco, Mohammed Salisu, a mis les pieds dans le plat et s’est exprimé sans détour sur ce qu’il pensait du rendement offensif de son équipe. Un tacle les deux pieds décollés, qui aurait pu lui valoir une mise à l’écart à Liverpool, mais qui a surtout eu le mérite de mettre en lumière les manques criants de l’ASM face au but. Car depuis deux mois, Monaco patine.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

Copyright © 2025 So Foot

