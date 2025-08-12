Monaco : la jeunesse ne sera pas sacrifiée

S'il a déjà recruté Paul Pogba, Eric Dier et Ansu Fati, Monaco n'a pas non plus fait partir - pour le moment - Maghnes Akliouche et Eliesse Ben Seghir, ses plus grosses valeurs marchandes. L'ASM s'apprête à démarrer la saison en faisant cohabiter stars encombrantes et gestion des pépites. Avec ambition.

À Monaco, on n’aime pas trop le bruit, mais on aime quand même les sous. Après avoir perdu contre l’Espagne en finale des Jeux olympiques, Maghnes Akliouche a brillé toute la saison sous le maillot à la diagonale, a prolongé jusqu’en 2028, et son agent a logiquement reçu des coups de fil, comme celui de l’Inter. Alors que son club s’est proposé cet été de devenir l’école de la deuxième chance d’Ansu Fati et de Paul Pogba, l’international espoirs demeure, tout comme Eliesse Ben Seghir, attaché au Rocher. À quelques jours du début de la saison, Adi Hütter a la jolie mission de faire cohabiter tout ça.

Maghnétique sur son Rocher

Cet été, Maghnes Akliouche avait la porte ouverte à un départ. « Il n’y a pas beaucoup de clubs capables de le recruter , avait déclaré son DG Thiago Scuro début juillet, dans des propos rapportés par Ouest-France . J’ai beaucoup discuté avec lui ces derniers mois. Il doit être très intelligent dans son choix. Maghnes doit aller dans un endroit où le style lui correspond, où l’entraîneur et le club lui font vraiment confiance, afin de lui permettre de devenir international. Il le mérite . » Le prix de vente du natif de Tremblay-en-France a été fixé à 70 millions d’euros, soit la valeur de types comme Benjamin Šeško, Victor Osimhen, mais aussi Raheem Sterling et Lucas Hernandez, tous selon Transfermarkt. Signe que Monaco ne souhaite pas brader sa plus grosse valeur marchande, et c’est bien normal.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com