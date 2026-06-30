Monaco-L'auteur d'un attentat à l'explosif recherché, trois "cibles" présumées blessées

Les autorités monégasques et françaises recherchaient mardi l'auteur présumé d'un attentat à l'explosif qui a fait trois blessés, dont deux graves, la veille au soir dans un immeuble de la principauté de Monaco.

Selon plusieurs médias français, la cible de cette attaque est un oligarque ukrainien, Vadim Ermolaev, blessé au côté de son épouse et de son fils, un adolescent, dans l'entrée d'un immeuble résidentiel.

Selon les images de vidéosurveillance du réseau de caméras de la principauté, réputée pour sa sécurité, un homme portant un haut noir, un pantalon beige et un bob noir a déposé lundi soir vers 21h00 un sac à l'entrée de l'immeuble avant de prendre la fuite à pied. La bombe artisanale a semble-t-il explosé alors que trois personnes se trouvaient dans l'entrée de la résidence.

"L'explosion criminelle qui s'est produite ce soir à Monaco constitue un choc pour toute la communauté monégasque", a déclaré le prince Albert de Monaco dans un communiqué.

"Tous les services de l'État concernés sont actuellement mobilisés, en étroite coopération avec les autorités françaises. Nous leur faisons confiance pour élucider au plus vite les circonstances de ce drame, en identifier les responsables et lui apporter toutes les réponses qui s'imposent, à tous les niveaux", ajoute-t-il.

Le ministre d'Etat de Monaco Christophe Mirmand a confirmé lors d'une conférence de presse lundi soir que "les trois victimes se trouvaient dans l'entrée de l'immeuble au moment où l'engin a explosé. On peut présumer qu'elles faisaient partie de la même famille."

"On peut présumer que les victimes étaient ciblées. L'enquête permettra de le confirmer", a-t-il précisé. "Les victimes habitaient vraisemblablement l'immeuble et rentraient chez elles".

Le parquet de Monaco et le parquet de Nice (Alpes-Maritimes) ont chacun ouvert une enquête. Le ministre d'Etat s'est refusé à ce stade à qualifier les faits.

"Des prélèvements doivent être opérés. Le quartier sera bouclé tant que nécessaire, notamment pour identifier la nature de la bombe", a-t-il dit.

"Nous espérons identifier l'auteur et l'interpeller rapidement."

(Rédigé par Sophie Louet avec Manon Cruz à Monaco, édité par)