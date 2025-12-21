Monaco évite le piège à Auxerre
Auxerre 1-2 Monaco
Buts : Dioussé (29 e S.P.) // Biereth (8 e , 74 e )
Relax, take it eaaaaaaasy ! …
QB pour SOFOOT.com
Béthune veut ses thunes. Le club de R1 est sorti de la Coupe de France la tête haute samedi après avoir mené au score contre le quatrième du National, Sochaux (2-4). Les Nordistes ont cependant tiré la tronche en voyant que les Lionceaux étaient repartis avec leur ...
Au terme d'une rencontre maîtrisée, l'OM a mis le pied sur l'accélérateur en seconde période pour écraser Bourg-en-Bresse (6-0) et filer en 16es de finale de la Coupe de France. Bourg-en-Bresse 0-6 OM Buts : Balerdi (8 e ), Greenwood (59 e ), Højbjerg (64 e ), ...
Y a pas de fatigue qui soit ! Strasbourg a réussi ses débuts en Coupe de France ce dimanche pour ce qui était déjà le 25 e match du Racing cette saison. Valentin Barco a régalé avec deux passes décisives pour Julio Enciso, déjà buteur jeudi en C4, puis Ismaël Doukouré, ...
Nice 2-1 Saint-Étienne Buts : Diallo (11 e ), Sanson (72 e ) // Davitashvili (45 e S.P.) Alléluia !… QB pour SOFOOT.com
