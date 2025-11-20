Monaco et Lille boudent toujours l’arbitrage français
Les Rouges et Blancs, tous unis contre
la vie cher
l’arbitrage.
Plusieurs clubs de Ligue 1 ont été invités ce mercredi par la FFF, dans le but d’une initiation à la VAR . L’objectif ? Que les clubs puissent davantage en apprendre sur le fonctionnement de la VAR et du rôle des arbitres, souvent critiqués notamment depuis le début de la saison.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer