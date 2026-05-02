Monaco envoie Metz en Ligue 2
Metz 1-2 Monaco
Buts : Deminguet (49 e ) pour Metz // Balogun (61 e ) et Fati (90 e +1) pour Monaco
Comme un symbole de sa saison… À l’occasion de la 32 e journée de Ligue 1, Metz s’est incliné après avoir mené contre Monaco et ce résultat l’envoie officiellement en Ligue 2. Encore plus cruel, les Grenats ont encaissé le but de la défaite dans le temps additionnel suite à une inspiration spontanée d’Ansu Fati. Et s’il fallait une victoire à la lanterne rouge pour repousser l’échéance, descendre sur un nul aurait été moins plombant.…
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