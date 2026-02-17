Monaco écrit déjà l’histoire contre Paris !

Pas le temps de se poser ! À peine commencé, voilà que le barrage entre Monaco et le PSG défraye déjà la chronique , puisque les Monégasques ont ouvert le score dès la première minute du jeu ! Sur un ballon mochement perdu par Nuno Mendes, l’ASM se projette directement et Golovin centre pour Balogun, qui ouvre le score d’entrée. Un but historique pour Monaco , qui n’avait encore jamais marqué aussi vite en Ligue des champions.

JF pour SOFOOT.com