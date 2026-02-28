 Aller au contenu principal
Monaco écarte Angers et enchaîne un troisième succès de suite en Ligue 1
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 22:16

Monaco 2-0 Angers

Buts : Balogun (57 e ) et Adingra (62 e ) pour les Monégasques

Des hommes en forme et la différence en cinq minutes, Monaco ne se donne pas le temps de douter. Trois jours après une élimination pleine de regrets face au PSG en Ligue des champions, l’ASM s’est imposée au stade Louis-II face à Angers (2-0) et enchaîne une troisième victoire de suite en championnat. Les Monégasques ne sont qu’à trois points de Marseille et de la quatrième place, avant le choc Marseille-Lyon du dimanche soir.…

JF pour SOFOOT.com

Sport
Copyright © 2026 So Foot

