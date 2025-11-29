Monaco cueille Paris
Solides et remuants, les Monégasques ont su faire la différence grâce à Takumi Minamino pour infliger une deuxième défaite en Ligue 1, cette saison, à un PSG sans relief (1-0). Paris peut laisser l'OM ou Lens prendre la tête à l'issue de cette quatorzième journée pendant que Monaco se replace.
Monaco 1-0 PSG
But : Minamino (69 e ) pour l’ASM
Carton rouge : Kehrer (80 e ) …
Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com
