Monaco cueille Paris

Solides et remuants, les Monégasques ont su faire la différence grâce à Takumi Minamino pour infliger une deuxième défaite en Ligue 1, cette saison, à un PSG sans relief (1-0). Paris peut laisser l'OM ou Lens prendre la tête à l'issue de cette quatorzième journée pendant que Monaco se replace.

Monaco 1-0 PSG

But : Minamino (69 e ) pour l’ASM

Carton rouge : Kehrer (80 e ) …

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com