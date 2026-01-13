L'Olympique de Marseille cartonne Bayeux

Pas de miracle pour Bayeux, pensionnaire de Régional 1 et dernier club amateur en lice dans cette Coupe de France. Sans forcer mais tout de même très sérieusement, les Marseillais se sont imposés 9 à 0 sur la pelouse de Michel D'Ornano et affronteront Rennes au tour suivant.

Bayeux 0-9 Olympique de Marseille

Buts : Gomes (13 e ), Traoré (19 e ), Greenwood (26 e , 49 e , 90 e ), Gouiri (32 e , 55 e ), Egan-Riley (80 e ), Maupay (86 e ) pour les Phocéens

Pour ce dernier match des 16 es de finale de Coupe de France, Bayeux recevait l’Olympique de Marseille, encore en gueule de bois d’avoir perdu le Trophée des champions aux tirs au but face au Paris Saint-Germain, dans une rencontre marquée par les hommages. Si le monde du football français, Marseille en tête, pleure la disparition de Rolland Courbis, un drame a également touché les locaux avec la disparition récente de Franck Leterrier, bénévole du club. Malgré l’écart de six divisions entre les deux formations et le score lourd pour les Normands (0-9), le petit poucet de la compétition est tombé avec les honneurs devant un stade Michel D’Ornano plein.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com