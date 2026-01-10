Monaco cruel à Orléans, Toulouse s'en sort à Angers, fin du rêve pour Montreuil

Frisson il y a eu, mais exploit il n’y a pas eu : à Bobigny face à Amiens (L2), le petit poucet des 16 es de finale de Coupe de France, Montreuil (R1), a ouvert le score après seulement une dizaine de secondes de jeu avant de plonger petit à petit, encaissant quatre pions et terminant la rencontre à dix contre onze (2-4) .

La faucheuse George Ilenikhena

Le scénario a également été cruel au stade de la Source. Dominée tout le match sur la pelouse d’Orléans, surtout en deuxième période après l’expulsion de Stanis Idumbo (43 e ), l’AS Monaco a conservé son avantage grâce à Philipp Köhn, avant de plier l’affaire grâce à un doublé express de George Ilenikhena (entré à la… 86 e ) en fin de partie. Valeureux mais malheureux pendant 96 minutes, les locaux ont été récompensés dans les dernières secondes, avec une belle reprise de Fahd El Khoumisti dans le petit filet (1-3) .…

JB pour SOFOOT.com