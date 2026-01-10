 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Monaco cruel à Orléans, Toulouse s'en sort à Angers, fin du rêve pour Montreuil
information fournie par So Foot 10/01/2026 à 18:03

Monaco cruel à Orléans, Toulouse s'en sort à Angers, fin du rêve pour Montreuil

Monaco cruel à Orléans, Toulouse s'en sort à Angers, fin du rêve pour Montreuil

Frisson il y a eu, mais exploit il n’y a pas eu : à Bobigny face à Amiens (L2), le petit poucet des 16 es de finale de Coupe de France, Montreuil (R1), a ouvert le score après seulement une dizaine de secondes de jeu avant de plonger petit à petit, encaissant quatre pions et terminant la rencontre à dix contre onze (2-4) .

La faucheuse George Ilenikhena

Le scénario a également été cruel au stade de la Source. Dominée tout le match sur la pelouse d’Orléans, surtout en deuxième période après l’expulsion de Stanis Idumbo (43 e ), l’AS Monaco a conservé son avantage grâce à Philipp Köhn, avant de plier l’affaire grâce à un doublé express de George Ilenikhena (entré à la… 86 e ) en fin de partie. Valeureux mais malheureux pendant 96 minutes, les locaux ont été récompensés dans les dernières secondes, avec une belle reprise de Fahd El Khoumisti dans le petit filet (1-3) .…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Déjà un premier but et un premier trophée pour Mattéo Guendouzi en Turquie
    Déjà un premier but et un premier trophée pour Mattéo Guendouzi en Turquie
    information fournie par So Foot 10.01.2026 19:36 

    Galatasaray 0-2 Fenerbahçe Buts : Guendouzi (28 e ) & Oosterwolde (48 e ) pour lesCanaris Jaunes Comment se mettre les supporters de Fenerbahçe dans la poche ? En tapant Galatasaray dès son premier match, bien sûr ! Ce samedi, trois jours après avoir rejoint

  • Le Nigeria bouffe l'Algérie et s'envole en demi-finales
    Le Nigeria bouffe l'Algérie et s'envole en demi-finales
    information fournie par So Foot 10.01.2026 19:16 

    Dominée de bout en bout, l’Algérie n’a jamais existé face à un Nigeria trop fort pour elle (2-0). Solides et sûrs de leur force, les Super Eagles filent en demi-finales face au Maroc et envoient les Fennecs à la maison. Nigeria 2-0 Algérie Buts : Osimhen (47 e ... Lire la suite

  • Des voitures sur l'autoroute A89 près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le 10 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Neige: six départements en vigilance orange, conditions difficiles en Franche-Comté
    information fournie par AFP 10.01.2026 19:14 

    Autoroute A36 partiellement coupée à la circulation, match de foot Sochaux-Lens reporté à dimanche, embouteillages... Après une journée difficile samedi en Franche-Comté, dont les quatre départements font partie des six de l'est du pays placés depuis le matin en ... Lire la suite

  • Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo
    Manchester City gagne 10-1 en FA Cup, déjà un premier but pour Antoine Semenyo
    information fournie par So Foot 10.01.2026 19:00 

    Manchester City 10-1 Exeter City Buts : Alleyne (12 e ), Rodri (24 e ), Doyle-Hayes (CSC, 42 e ), Fitzwater (CSC, 45 e +2), R. Lewis (49 e & 90 e +1), Semenyo (54 e ), Reijnders (71 e ), O’Reilly (79 e ) & McAidoo (86 e ) pour les Cityzens // Birch (90

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank