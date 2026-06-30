Monaco conserve une de ses pépites
Le CM de Monaco est en train de vivre une journée éreintante. Après avoir annoncé le départ de plusieurs joueurs et l’arrivée de Nazinho , l’AS Monaco vient de lever l’option d’achat d’Ansu Fati . L’Espagnol a signé pour quatre ans avec le club de la Principauté, jusqu’en juin 2030.
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