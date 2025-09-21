Monaco au panache avec un doublé d'Ansu Fati, Auxerre surprend Toulouse en infériorité numérique

Il est de retour, et de quel manière !

Ce dimanche, les trois dernières affiches du week-end en Ligue 1 (faute de report d’OM-PSG à lundi soir, 20h) ont été animées. À commencer par le succès de l’ AS Monaco, victorieux à domicile sur le FC Metz sur le score de 5-2 . Déjà buteur lors de la déculottée reçue à Bruges ce jeudi en C1, Ansu Fati a remis le couvert en inscrivant un doublé pour sa première en championnat avec le club du Rocher. Mika Biereth et George Ilenikhena complètent le tableau des buteurs, en plus du CSC inscrit par le Messin Koffi Kouao. Revenu dans le droit chemin, Monaco est deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, à la différence de buts.…

TJ pour SOFOOT.com